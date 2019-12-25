Александр Бортникова раскрыл угрозу, исходящую от Лондона для Москвы.

Директор ФСБ России Александр Бортников сообщил журналистам, что руководство британской разведки MI6 призывает в рамках так называемой партизанской войны "убивать всех неугодных" на территории нашего государства, а адресатами такой агитации специально выбраны мигранты, маргиналы, наркозависимые категории, граждане с психическими заболеваниями и радикально настроенные лица. Такой комментарий глава силовой структуры сделал перед коллегами, выступая на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств - участников СНГ в Самарканде.

Особо отмечу призывы руководства MI6, СБУ и ГУР убивать всех неугодных в России в рамках так называемой партизанской войны. Александр Бортников, глава ФСБ РФ

По его словам наставления Лондона доходят до подростков, пенсионеров и иных финансово зависимых лиц. Эти категории граждан вовлекаются в совершение терактов через мошеннические действия колл-центров, курируемых Службрй безопасности Украины и подразделениями информационно-психологических операций Вооруженных сил Украины. Глава ФСБ России отметил, что на земле киевского режима подобных колл-центров работает более 120.

