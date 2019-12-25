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Глава ФНПР призвал выплачивать зарплаты бюджетникам с федерального уровня
Сегодня, 12:16
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lesjasap

Глава ФНПР призвал выплачивать зарплаты бюджетникам с федерального уровня

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Михаил Шмаков рассказал о ситуации с оплатой труда в регионах.

Глава российской Федерации независимых профсоюзов призвал выплачивать зарплаты бюджетникам с федерального уровня. Такое заявление общественный деятель сделал на заседании Генерального совета ФНПР.

С нашей точки зрения нельзя останавливаться на этих полумерах, и вообще перевод всех затрат по выплате заработных плат бюджетникам во всех регионах, конечно, надо перенести, наверное, на федеральный уровень.

Михаил Шмаков, глава Федерации независимых профсоюзов.

Эксперт подчеркнул во время заседания  с коллегами, что в настоящее время уровень оплаты труда в российских регионах для бюджетников значительно отличается от столичной (практически в два раза). Это приводит к вымыванию профессиональных кадров.

Минтруд оценил ситуацию с безработицей в условиях пандемии.

Фото: Piter.tv

Теги: бюджетники, зарплата, михаил шмаков, профсоюзы
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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