Глава ФНПР призвал выплачивать зарплаты бюджетникам с федерального уровня

Михаил Шмаков рассказал о ситуации с оплатой труда в регионах.

Глава российской Федерации независимых профсоюзов призвал выплачивать зарплаты бюджетникам с федерального уровня. Такое заявление общественный деятель сделал на заседании Генерального совета ФНПР.

С нашей точки зрения нельзя останавливаться на этих полумерах, и вообще перевод всех затрат по выплате заработных плат бюджетникам во всех регионах, конечно, надо перенести, наверное, на федеральный уровень. Михаил Шмаков, глава Федерации независимых профсоюзов.

Эксперт подчеркнул во время заседания с коллегами, что в настоящее время уровень оплаты труда в российских регионах для бюджетников значительно отличается от столичной (практически в два раза). Это приводит к вымыванию профессиональных кадров.

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Фото: Piter.tv