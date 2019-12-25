Глава ФНПР призвал выплачивать зарплаты бюджетникам с федерального уровня

Глава российской Федерации независимых профсоюзов призвал выплачивать зарплаты бюджетникам с федерального уровня. Такое заявление общественный деятель сделал на заседании Генерального совета ФНПР.
С нашей точки зрения нельзя останавливаться на этих полумерах, и вообще перевод всех затрат по выплате заработных плат бюджетникам во всех регионах, конечно, надо перенести, наверное, на федеральный уровень.
Михаил Шмаков, глава Федерации независимых профсоюзов.
Эксперт подчеркнул во время заседания с коллегами, что в настоящее время уровень оплаты труда в российских регионах для бюджетников значительно отличается от столичной (практически в два раза). Это приводит к вымыванию профессиональных кадров.
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Фото: Piter.tv
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