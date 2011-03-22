Глава ФИФА пообещал изучить мнения по поводу более частого проведения чемпионатов мира по футболу

Вопрос обсуждается на протяжении нескольких лет.

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал возможность проводить чемпионат мира по футболу раз в два, а не в четыре года. В среду, 20 октября, Инфантино отвечал на вопросы журналистов.

По словам главы международной футбольной организации, его задача состоит в том, чтобы "объединять", а не "разделять". Несколько лет назад ФИФА обвиняли в том, что она думает в первую очередь о деньгах. Никаких изменений не будет до тех пор, пока не будут выслушаны все мнения и проанализировано влияние календаря. Инфантино надеется, что им удастся сделать то, что удовлетворит всех.

Напомним, следующий чемпионат мира по футболу пройдет в 2022 году в Катаре. Сборная Дании досрочно вышла на ЧМ.

Видео: YouTube / FIFATV