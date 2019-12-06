Глава ФБК Жданов сообщил о своем задержании

Сейчас он находился в ОВД Лужники.

Руководитель ФБК Иван Жданов сообщил о своем задержании. Глава Фонда борьбы с коррупцией написал об этом в Twitter. Активист не рассказал о причинах задержания.

Известно, что мужчину забрали рядом с офисом ФБК в Москве. Юрист Вячеслав Гимади объяснил, что ему не дали попасть в служебную машину. Представители закона оттолкнули защитника ФБК. Затем полиция едва не задела его "Фордом Транзит". На данный момент Иван Жданов доставлен в ОВД Лужники. Полиция до сих пор необъяснила ему причину задержания. Юрист считает, что такие действия оперативников можно охарактеризовать как "беспредел средь бела дня".

Ранее Piter.tv писал о том, что суд отказался принимать к рассмотрению иск ФБК к Владимиру Путину.

Фото: Twitter/Vladlen ЛжLos, Vyacheslav Gimadi

Видео: YouTube / Иван Жданов