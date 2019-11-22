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Суд отказался принимать к рассмотрению иск ФБК к Владимиру Путину

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Представители инстанции не планируют нарушать принцип разделения властей.

Московский суд отказался принять иск ФБК навального к Владимиру Путину. В инстанции отметили, что принятие иска означало бы нарушение основных принципов разделения властей. Напомним, что ранее стало известно о том, что юристы ФБК обратились в Тверской районный суд города. Они потребовали признать, что президент России не выполняет конституционные обязанности.

В суде считают, что к главе страны не могут быть предъявлены требования административного судопроизводства.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Кремле прокомментировали иск ФБК к Владимиру Путину.

Видео: Piter.tv 
 

Теги: владимир путин, иск, суд, фбк, фонд навального
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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