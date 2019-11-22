Суд отказался принимать к рассмотрению иск ФБК к Владимиру Путину

Представители инстанции не планируют нарушать принцип разделения властей.

Московский суд отказался принять иск ФБК навального к Владимиру Путину. В инстанции отметили, что принятие иска означало бы нарушение основных принципов разделения властей. Напомним, что ранее стало известно о том, что юристы ФБК обратились в Тверской районный суд города. Они потребовали признать, что президент России не выполняет конституционные обязанности.

В суде считают, что к главе страны не могут быть предъявлены требования административного судопроизводства.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Кремле прокомментировали иск ФБК к Владимиру Путину.

Видео: Piter.tv

