ФБК Навального подал иск к Владимиру Путину

Представители НКО обвиняют президента в том, что он не защищает права граждан.

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подал иск к президенту Путину. Заявление направлено в Тверской районный суд Москвы. ФБК считает главу государства виновным в уклонении от конституционных обязательств по защите граждан. По мнению юристов ФБК, это право также нарушается СК при расследовании дела об "отмывании" денег.

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Они добавили, что данный иск следует считать политическим высказыванием. В ФБК напомнили, что ведут себя в соответствии с законодательством страны.

Ранее Piter.tv писал о том, что Минюст начал внеплановую проверку Фонда борьбы с коррупцией Навального.

Видео: YouTube/Навальный LIVE