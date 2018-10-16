Минюст начал внеплановую проверку Фонда борьбы с коррупцией Навального

Основанием стала просьба ФБК исключить его из реестра НКО-иностранных агентов.

Минюст начал внеплановую проверку Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Основанием для этого стала просьба ФБК исключить его из реестра НКО-иностранных агентов. Об этом сообщил директор фонда Иван Жданов в своем Twitter.

Проверка Минюста должна подтвердить наличие или отсутствие у ФБК признаков деятельности иностранного агента.

Минюст признал ФБК иностранным агентом 9 октября. Основанием для этого стали два перевода денежных средств на счета фонда из Испании и США. Платежи поступили на счета, заблокированные в связи с делом об отмывании денег через ФБК. По словам Жданова, раньше фонд возвращал зарубежные переводы в таких случаях, но с блокировкой счетов это стало невозможно. Большая часть средств поступала ФБК через "Яндекс. Деньги".

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Видео: YouTube / Штаб Навального в Санкт-Петербурге