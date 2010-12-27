В среду, 6 ноября, стало известно, что в Петербурге сменился лидер штаба Навального. Об этом сообщается в официальной группе штаба в сети "ВКонтакте".
Его возглавит активистка 30-летняя Ирина Фатьянова.
"Поздравьте нас, у команды Навального в Санкт-Петербурге появился новый координатор! Из более 80 достойных претендентов мы остановили свой выбор на одном — Ирине Фатьяновой. Она возглавит наш штаб с 21 ноября",
—сказано в сообщении.
Изестно, что по образованию Ирина социолог. Почти 10 лет она проработала в сфере неформального образования и культуры. Летом этого года Фатьянова баллотировалась в депутаты на муниципальных выборах.
Ранее мы сообщали о том, что Путин назвал главную задачу российского оружия.
Фото:vk.com/irmachinsky
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