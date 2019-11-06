Путин назвал главную задачу российского оружия

Президент отметил, что она исключительно в том, чтобы гарантировать нам безопасность.

Владимир Путин назвал главную задачу новейших систем российского вооружения. Президент отметил, что она заключается исключительно в том, "чтобы гарантировать безопасность с учетом растущих для нас угроз". Об этом пишет ТАСС.

Глава государства заявил, что Россия обладает оружием, не имеющим аналогов в мире, однако не станет кому-либо угрожать. Напротив, российская сторона готова сделать все, чтобы активировать "разоруженческий процесс".

Ранее Путин рассказал о войне "пещерных русофобов" с русским языком.

Видео: YouTube / United Nations, NBC News