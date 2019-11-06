Путин назвал главную задачу российского оружия

Владимир Путин назвал главную задачу новейших систем российского вооружения. Президент отметил, что она заключается исключительно в том, "чтобы гарантировать безопасность с учетом растущих для нас угроз". Об этом пишет ТАСС.
Глава государства заявил, что Россия обладает оружием, не имеющим аналогов в мире, однако не станет кому-либо угрожать. Напротив, российская сторона готова сделать все, чтобы активировать "разоруженческий процесс".
Ранее Путин рассказал о войне "пещерных русофобов" с русским языком.
Видео: YouTube / United Nations, NBC News
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