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Путин назвал главную задачу российского оружия

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Президент отметил, что она исключительно в том, чтобы гарантировать нам безопасность.

Владимир Путин назвал главную задачу новейших систем российского вооружения. Президент отметил, что она заключается исключительно в том, "чтобы гарантировать безопасность с учетом растущих для нас угроз". Об этом пишет ТАСС.

Глава государства заявил, что Россия обладает оружием, не имеющим аналогов в мире, однако не станет кому-либо угрожать. Напротив, российская сторона готова сделать все, чтобы активировать "разоруженческий процесс".

Ранее Путин рассказал о войне "пещерных русофобов" с русским языком.

Видео: YouTube / United Nations, NBC News

Теги: владимир путин, оружие, россия
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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