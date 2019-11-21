В Кремле прокомментировали иск ФБК к Владимиру Путину

Сейчас в администрации президента не имеют позиции по данному вопросу.

В Кремле высказали свое отношение к иску ФБК Навального. Ранее активисты объяснили о том, что направили заявление против Владимира Путина в московский суд. Пресс-секретарь президента страны пояснил, что сейчас преждевременно обсуждать иск, который еще даже не рассмотрен в судебной инстанции.

Мы не знаем решения суда на этот счет, документы поданы, суд будет рассматривать рассказал Дмитрий Песков

Он добавил, что на данный момент администрация президента не располагает никакой позицией по данной ситуации. Песков ответил на вопрос о том, стоит ли ожидать на заседании главу государства, если его позовут туда в рамках слушаний. По словам Пескова, для этого сначала нужно "каким-то образом обосновать иск", а после суд должен принять его к рассмотрению. После этого "юристы уже будут смотреть".

Ранее Piter.tv писал о том, что "Яндекс" введет в структуру управления Фонд общественных интересов.

Фото: Piter.tv

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