"Яндекс" введет в структуру управления Фонд общественных интересов

Представители компании объяснили, какие полномочия будут у НКО.

"Яндекс" введет в структуру корпоративного управления НКО Фонд общественных интересов. НКО сможет выдвинуть в правление двух кандидатов, а также участвовать в согласовании сделок. Последние будут связаны с договорами консолидации 10% и более голосующих.

ФОИ станет участвовать в согласовании передачи интеллектуальной собственности и изменениях регламента по защите личных данных пользователей. НКО не будет влиять на операционные, стратегические вопросы и экономическую деятельность "Яндекса". На данный момент известно, что в совет директоров войдут 11 представителей из ВШЭ, МФТИ, МГУ, СПбГУ, ИТМО, независимые директора РСПП, "Сколково" и другие.

Напомним, что с начала торгов акции компании на Мосбирже выросли на 5,7% и составляют 2396 рублей за единицу. Совет директоров "Яндекса" одобрил проведение buyback акций компании на общую сумму до 300 млн долларов. Это касается акций класса А голландской Yandex N.V. Их можно выкупить на открытом рынке.

Ранее Piter.tv писал о том, что Минюст начал внеплановую проверку Фонда борьбы с коррупцией Навального.

Фото: Piter.tv

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