Антониу Кошта все еще считает, что время для диалога не пришло.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта признал, что Европейскому союзу "не сейчас", но в будущем будет необходимо вести диалог с российским руководством по Украине и в сфере региональной безопасности. Такой комментарий иностранный чиновник сделал в интервью для западных журналистов из испанского новостного агентства Europa Press. Он исключил обсуждение с Москвой вопросов, затрагивающих энергетику.

Я думаю, что в будущем нам нужно будет разговаривать с Россией. Не по вопросам энергетики, а по вопросам европейской безопасности и мира на Украине. Этот день наступит. Но не сейчас. Антониу Кошта, глава Евросовета

Напомним, что премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил о необходимости восстанавливать диалог с Россией для импорта энергетических ресурсов на фоне мирового кризиса. Иностранный дипломат из Брюсселя призвал коллег по региональному сообществу начать мирные переговоры с Москвой по украинскому урегулированию. Он назвал сделку с Кремлем "единственным решением" на фоне отказа вашингтонской администрации от поддержки киевского режима.

