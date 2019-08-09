  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Глава Евросовета признал, что ЕС придется говорить с Россией по Украине
Сегодня, 13:25
233
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

0 0

Антониу Кошта все еще считает, что время для диалога не пришло.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта признал, что Европейскому союзу "не сейчас", но в будущем будет необходимо вести диалог с российским руководством по Украине и в сфере региональной безопасности. Такой комментарий иностранный чиновник сделал в интервью для западных журналистов из испанского новостного агентства Europa Press. Он исключил  обсуждение с Москвой вопросов, затрагивающих  энергетику.

Я думаю, что в будущем нам нужно будет разговаривать с Россией. Не по вопросам энергетики, а по вопросам европейской безопасности и мира на Украине. Этот день наступит. Но не сейчас.

Антониу Кошта, глава Евросовета 

Напомним, что премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил о необходимости восстанавливать диалог с Россией для импорта энергетических ресурсов на фоне мирового кризиса. Иностранный дипломат из Брюсселя призвал коллег по региональному сообществу начать мирные переговоры с Москвой по украинскому урегулированию. Он назвал сделку с Кремлем "единственным решением" на фоне отказа вашингтонской администрации от поддержки киевского режима.

Фото: YouTube / EU Debates | eudebates.tv

Теги: антониу кошта, евросовет, евросоюз, энергетика
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии