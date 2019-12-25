Сын Пиотровского стал первым зампредом Комитета по культуре

По решению губернатора Петербурга Александра Беглова на должность первого заместителя председателя Комитета по культуре назначен Борис Пиотровский, сын директора Эрмитажа Михаила Пиотровского. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Приказ о назначении подписал председатель Комитета по культуре Константин Сухенко. Борис Пиотровский приступил к работе с 14 сентября.
Ранее мы публиковали новые правила посещения кинотеатров в Петербурге.
Фото: Instagram / bpiotrovsky
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все