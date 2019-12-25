Сын Пиотровского стал первым зампредом Комитета по культуре

Борис Пиотровский приступил к работе с 14 сентября.

По решению губернатора Петербурга Александра Беглова на должность первого заместителя председателя Комитета по культуре назначен Борис Пиотровский, сын директора Эрмитажа Михаила Пиотровского. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Приказ о назначении подписал председатель Комитета по культуре Константин Сухенко. Борис Пиотровский приступил к работе с 14 сентября.

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Фото: Instagram / bpiotrovsky