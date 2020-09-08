Глава Эрмитажа отказался комментировать ситуацию с требованием убрать статую

Скульптуру попросили убрать члены партии "Коммунисты России".

Гениральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщил изданию 78.ru, что не собирается комментировать высказывания людей, "которые не понимают, что такое скульптуры".

Ажиотаж был вызван установкой странной скульптуры китайского художника Чжан Хуаня. Мнения, что это такое, разделились, кто-то предполагает, что Будда, а кто-то, что мифическое чудовище.

Так, после установки скульптуры члены партии "Коммунисты России" обратились в Минкульт с жалобой на гендиректора музея.

Ранее мы писали, что во дворе Эрмитажа установили гигантскую статую.

Видео: Piter.TV