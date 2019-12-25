Во дворе Эрмитажа установили гигантскую статую

В музее идет подготовка к новой выставке одного из самых известных современных китайских художников Чжана Хуаня.

Заведующий отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков на своей странице в Instagram выложил Stories, на котором показал процесс подготовки музея к новой выставке одного из самых известных современных китайских художников Чжана Хуаня. На снимке видно, как рабочие монтируют во дворе музея огромную скульптуру. Сам искусствовед назвал происходящее "новым триллером Эрмитажа".

Изначально открытие масштабной выставки под названием "Чжан Хуань. В пепле истории" было запланировано на 15 мая 2020 года. Однако пандемия коронавируса изменила планы, и мероприятие перенесли на более поздний срок.

Первая персональная выставка Чжана Хуаня откроется 9 сентября. Экспозиция насчитывает более 30 произведений в разных техниках, многие из которых передают впечатления художника от посещения Петербурга.

Ранее мы писали, что в Музее игрушки пройдет выставка памяти Романа Шустрова.

Фото: Instagram / dimitriozerkov