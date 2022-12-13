Глава ЕК заявила об отсутствии жестких сроков для вступления Украины в ЕС

Урсула фон дер Ляйен рассказала об успехах Киева в реформировании страны.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об отсутствии жестких сроков для вступления Украины в Евросоюз или начала переговоров об этом. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе пресс-конференции в Киеве, выступая по завершению саммита "ЕС-Украина". Она пояснила коллегам, что вступление киевского режима в региональное содружество будет зависеть от успехов по реформированию и другой подготовки.

Жестких сроков в процессе европейской интеграции нет, это процесс, который зависит от выполнения всех условий. Мы будем с вами на каждом шаге этого пути. ЕС с вами сегодня, будет с вами завтра и столько, сколько надо будет. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

В итоговом заявлении международного саммита говорится о том, что руководство ЕС признал значительные усилия, которые Украина продемонстрировала за последние месяцы для достижения европейских целей, которые находятся в основании статуса кандидата на членство в ЕС.

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Фото и видео: YouTube / European Commission