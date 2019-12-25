Глава ЕК назвала условия для поставок "Спутника V" в Евросоюз

РФ должна подать заявку в Европейское агентство лекарственных средств.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала условия для поставок "Спутника V" в Евросоюз. Заявление она сделала в интервью газете Les Echos.

По её словам, у членов Европейского союза есть большие сомнения в том, что Россия может произвести 100 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V" для рынка ЕС.

Фон дер Ляйен отметила странность того факта, что Россия обещает Европе такое большое количество доз, тогда как внутрироссийская вакцинация проходит не совсем удовлетворительно.

Глава ЕК, однако, подчеркнула, что вариант поставок "Спутника V" в Европу не исключается. Для этого нужно выполнить несколько условий — в частности, РФ должна подать заявку в Европейское агентство лекарственных средств, как и все другие лаборатории.

А для этого необходимо предоставить полный доступ к своим данным и производственным площадкам. Урсула фон дер Лайен, глава Еврокомиссии

Она отметила, что производство вакцины связано с опасностью, поэтому ЕС должен быть уверен в безопасности и эффективности препарата.

Ранее Россия готова поставить Хорватии вакцину "Спутник V".

Фото: Piter.TV