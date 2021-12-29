ЕС должен тратить €360 млрд в год на зеленый переход

Урсула фон дер Ляйен рассказал о приоритетах региона по трансформации экономики.

Глава Еврокомиссии заявила, что Евросоюза должен ежегодно тратить по 360 млрд евро для перехода к зеленой экономике. Такое заявление Урсула фон дер Ляйен сделала во время выступления на онлайн-дискуссии "Давосская повестка дня". Она призвала трансформировать систему энергетики и экономики в целом.

Евросоюз должен инвестировать каждый год дополнительно €360 млрд в трансформацию своей энергетической системы…К 2030 году 20% мирового производства микрочипов должно быть сосредоточено в ЕС. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

В ЕК считают, что достичь указанных показателей будет реально в том случае, если произойдет объединение частных и государственных инвестиций. Кроме сведения углеродных выбросов к нулю в 2050 году, ЕС также стремиться к большому скачку в цифровизации. Для этого в регионе в четыре раза увеличится производство микрочипов.

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Фото и видео: World Economic Forum