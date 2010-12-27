Главу Дагестана госпитализировали с воспалением легких

Глава Дагестана Владимир Васильев попал в одну из московских клиник с воспалением легких. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
В письме отмечается, что на время отсутствия Васильева исполнять его обязанности будет председатель правительства республики Дагестан Артем Здунов. К слову, днем ранее он посетил строящийся туристический хаб, расположенный у Сулакского каньона.
Ранее мы писали, что Бари Алибасов вышел из медикаметозного сна и не помнит, кто он.
Фото: Facebook / Правительство РД
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