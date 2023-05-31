Глава ЧВК "Вагнер" предложил объявить всеобщую мобилизацию в России

Евгений Пригожин призвал "когда грянет гром воевать, а не креститься".

Основатель российской частной военной кампании "Вагнер" Евгений Пригожин предложил властям страны объявить всеобщую мобилизацию. Соответствующее заявление гость сделал в ходе своего выступления в центре сбора бойцов, организованного на территории города Екатеринбург. Он сделал прогноз о том, что до Киева военные смогут дойти за три или четыре месяца в том случае, если "сделать всё так, как надо". Эксперт добавил, что для подготовки солдат не потребуется особенная инфраструктура, так как хватит только создания палаточных городков, питьевой воды, еды, инструкторов и обмундирования.

Если дать нам 200 тысяч человек, мобилизовать всё общество, включить на полный рычаг производство боеприпасов, вооружения и всего того, что требуется. Объявить всеобщую мобилизацию, потому что ведь мы когда придем к мобилизации, опять мобилизованные будут час готовиться и после этого идти на фронт. Надо объявить ее сейчас. Евгений Пригожин, глава ЧВК "Вагнер"

Пригожин объявил о начале вывода подразделений ЧВК "Вагнер" из Артемовска.

Фото и видео: Telegram / Ura.Ru