Пригожин объявил о начале вывода подразделений ЧВК "Вагнер" из Артемовска

Глава ЧВК рассказал о передаче позиций военным.

Бойцы российской частной военной компании "Вагнер" уходят из города Артемовска в Донецкой народной республики в тыл специальной военной операции для того, чтобы ремонтировать технику и отдыхать. Соответствующее заявление сделал основатель ЧВК Евгений Вагнер через собственную пресс-службу. Он пояснил, что боевые позиции на территории населенного пункта будут переданы военнослужащим до 1 июня.

Мы выводим подразделения из Бахмута. Сегодня 25 мая, 5 утра. До 1 июня перебазируемся в тыловые лагеря, передаем позиции военным — боекомплект, позиции, все, включая сухой паек... Евгений Пригожин, глава ЧВК "Вагнер"

В Telegram-канале пресс-службы Евгения Пригожина опубликовано видео, на котором основатель ЧВК разговаривает с бойцами. Солдаты говорят ему о том, что боевая техника нуждается в ремонтных работах. Евгений Пригожин говорит о том, что после отвода подразделений ЧВК из города регулярная армия получит "оперативный простор для дальнейшего наступления".

Пригожин: всеобщая мобилизация просто неизбежна.

Фото и видео: Telegram / Russian_Kremlin