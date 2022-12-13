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Пригожин: всеобщая мобилизация просто неизбежна

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Он добавил, что пограничники должны владеть не только автоматом, но и гранатометом.

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о неизбежности всеобщей мобилизации. Об этом он рассказал на встрече с представителями приграничных областей.

По его словам, плюсом мобилизации в приграничной зоне можно назвать тот факт, что военнослужащий остается рядом со своим домом. Он подчеркнул, что сейчас стране нужны люди. Пригожин добавил, что пограничники должны владеть не только автоматом, но и гранатометом.

Ранее Пригожин заявил, что у ЧВК "Вагнер" нет никакого истощения.

Видео: Telegram / Kremlin_Russian

Теги: евгений пригожин, мобилизация, чвк вагнер
Категории: Лента новостей, Новости России,

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