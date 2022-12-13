Пригожин: у ЧВК "Вагнер" нет никакого истощения

Основатель ЧВК "Вагнер" рассказал о ситуации с набором бойцов.

Основатель частной российской военной компании "Вагнер" ответил на запрос американского издания Newsweek. Журналисты просили Евгения Пригожина оценить информацию о том, что его бойцы больше не будут воевать за городом Артемовск (украинское название - Бахмут) из-за того, что у них произошло "истощение".

В ЧВК "Вагнер" приходят более 10 тысяч человек ежемесячно. А будет ли ЧВК "Вагнер" воевать за территорией Бахмута или нет, ЧВК "Вагнер" разберется самостоятельно и не будет информировать ни господина Брендона Пола, ни газету Newsweek, ни Соединённые Штаты Америки. Евгений Вагенр, глава ЧВК "Вагнер"

Силы РФ полностью установили контроль над Артемовском.

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