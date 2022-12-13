Пригожин: у ЧВК "Вагнер" нет никакого истощения

Основатель частной российской военной компании "Вагнер" ответил на запрос американского издания Newsweek. Журналисты просили Евгения Пригожина оценить информацию о том, что его бойцы больше не будут воевать за городом Артемовск (украинское название - Бахмут) из-за того, что у них произошло "истощение".
В ЧВК "Вагнер" приходят более 10 тысяч человек ежемесячно. А будет ли ЧВК "Вагнер" воевать за территорией Бахмута или нет, ЧВК "Вагнер" разберется самостоятельно и не будет информировать ни господина Брендона Пола, ни газету Newsweek, ни Соединённые Штаты Америки.
Евгений Вагенр, глава ЧВК "Вагнер"
Силы РФ полностью установили контроль над Артемовском.
Фото и видео: Telegram / СМОТРИ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все