Эксперт пояснил, что военные смогут дойти "до Днепра" через три года.

Глава российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о том, что для выхода к государственным границам Донецкой народной республики и освобождения территории республик Донбасса стране потребуется примерно еще полтора-два года. Соответствующей информацией эксперт поделился с военным корреспондентом Семеном Пеговым в рамках интервью для Telegram-канала WAR Gonzo. Таким образом гость ответил на вопрос о возможных сроках завершения Россией специальной военной операции на Украине.

Если нам надо идти до Днепра, то тогда года на три. Если нам надо закрыть ДНР и ЛНР, то еще хотя бы годика полтора-два надо поработать. Евгений Пригожин, основатель ЧВК "Вагнер"

Напомним, что объявляя о начале проведения специальной военной операции на Украине, российский президент Владимир Путин называл ее целью защиту граждан Донбасса, которые не протяжении вось ми лет подвергались издевательствам со стороны киевского режима. Политик анонсировал также демилитаризацию и денацификацию" соседней страны. А 7 декабря 2022 года лидер Р заявил, что достижение этих целей может затянуться.

Пригожин назвал главную задачу в Артемовске.

Фото и видео: Telegram / WAR Gonzo