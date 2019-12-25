Глава Центрального района Петербурга получил рыбное "вознаграждение за терпение и холод"

Чиновник в соцсетях поделился личной фотографией.

Бывший глава комитета по промышленной политике и нынешний руководитель администрации Центрального района Петербурга Максим Мейксин на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рассказал о своем рыбном "вознаграждении за терпение и холод". Так чиновник рассказал об итогах своей рыбалки, в ходе которой он поймал линя.

В комментариях к записи с удачным уловом Мейксина поздравил вице-спикер ЗакСа Сергей Соловьев.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга предложили решение проблемы улицы Рубинштейна. Об этом заявил глава администрации Центрального района. Некоторые предложения будут тестироваться в порядке эксперимента.

Например, петербургские власти предлагают владельцам баров на Рубинштейна согласовывать график работы с городскими ведомствами. Также предлагается нанять частные охранные предприятия для охраны территории, прилегающей к заведениям. Районная администрация готова взять на себя роль координатора между ЧОП и полицией.

Фото: ВКонтакте / Максим Мейксин