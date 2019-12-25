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Глава Центра Гамалеи объяснил рост заболеваемости коронавирусом летом
Сегодня, 16:14
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Asyaromanenkova Добавить в Яндекс.Новости

Глава Центра Гамалеи объяснил рост заболеваемости коронавирусом летом

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Россиян призвали активнее прививаться.

Директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что летний рост заболеваемости коронавирусом в России может быть вызван активностью и мобильностью людей.

Наступило лето, общения гораздо больше, мобильность людей увеличивается по сравнению с зимним периодом, поэтому, естественно, рост заболеваемости среди тех, кто не вакцинировался.

Александр Гинцбург, директор центра Гамалеи

По словам специалиста, привитые люди даже в случае заражения легче переносят коронавирус. Поэтому россиян призвали активнее прививаться, чтобы защитить себя и окружающих.

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины: "Спутника V" от центра Гамалеи, а также его облегченная версия "Спутник лайт", "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор", "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН.

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Фото:  pixabay

Теги: вакцинация, коронавирус, спутник v, центр имени гамалеи
Категории: Новости России, Лента новостей,

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