Глава Центра Алмазова хочет привиться от коронавируса

Но в Петербурге еще нет вакцины.

В четверг, 10 сентября, стало известно, что глава Центра Алмазова Евгений Шляхто планирует привиться от коронавируса, сообщила "Фонтанка".

Отмечается, что в Петербурге еще нет вакцины. Шляхто заявил, что ожидает, когда препарат привезут в Северную столицу. Кроме того, специалист уверен, что и другие сотрудники центра "примут участие в этом важном и нужном мероприятии".

Ранее мы писали, что появилась первая фотография отечественной вакцины от коронавируса.

Фото: Piter.TV