  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Глава ЦРНАП рассказал, как изменятся цены на алкоголь в России в 2024 году
Сегодня, 15:15
105
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Глава ЦРНАП рассказал, как изменятся цены на алкоголь в России в 2024 году

0 0

Эксперт подчеркнул, что причин для более серьезного подорожания нет.

Глава Центра разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП) Павел Шапкин рассказал, как изменятся цены на алкоголь в России в 2024 году. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

Эксперт считает, что спиртные напитки в магазинах подорожают в среднем на 10-15%. Он подчеркнул, что причин для более серьезного подорожания нет. Шапкин отметил, что одномоментно цены на спиртное вряд ли повысятся, так как производители алкогольных напитков зависят от разных поставок.

Ранее синоптик рассказал о погоде в Подмосковье перед Новым годом.

Фото: Piter.tv

Теги: алкоголь, цены, црнап
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии