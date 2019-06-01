Глава ЦРНАП рассказал, как изменятся цены на алкоголь в России в 2024 году

Эксперт подчеркнул, что причин для более серьезного подорожания нет.

Глава Центра разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП) Павел Шапкин рассказал, как изменятся цены на алкоголь в России в 2024 году. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

Эксперт считает, что спиртные напитки в магазинах подорожают в среднем на 10-15%. Он подчеркнул, что причин для более серьезного подорожания нет. Шапкин отметил, что одномоментно цены на спиртное вряд ли повысятся, так как производители алкогольных напитков зависят от разных поставок.

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Фото: Piter.tv