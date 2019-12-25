Глава ЦИК объяснила "выборные" санкции против Петербурга

Введению "электронного" голосования помешало несколько проблем.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова назвала причины, по которым Петербург не получил возможность проведения "электронного" голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля.

В интервью изданию "Фонтанка" от 7 июня Памфилова заявила, что на решение повлияли возможные технические сложности – "главный сервер" расположен в Москве и любого рода сбой мог бы произойти. Вторым весомым доводом стала проблема честности и прозрачности выборов в Северной столице. Глава ЦИК указала, что у городского Избиркома невысокий уровень доверия среди наблюдателей и горожан из-за "резонансных скандалов" для проведения новой формы голосования. Также на решение повлияло традиционно высокое число открепительных удостоверений, выдающихся петербургским ГИК.

Напомним, в ЦИК не поддержали проведение в Петербурге электронного голосования по поправкам в Конституцию. "За" проголосовали два члена комиссии, пять ― "против", еще шесть человек воздержались.

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина заявила о желании города организовать дистанционное голосование в день плебисцита. Представительница Смольного объяснила это опасной эпидемиологической обстановкой. Кроме того, по ее словам, часть горожан выехала на дачи в Ленобласть.

Возможность проголосовать за или против новой редакции Конституции РФ получили москвичи и нижегородцы.

Фото: ЦИК России / ВКонтакте