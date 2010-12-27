Глава ЦИК Элла Памфилова пожалуется на избиркомы Петербурга в Верховный суд

ЦИК добивается самых жестких мер в отношении избиркомов-нарушителей.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова собирается жаловаться на петербургские избиркомы в Верховный суд, Генеральную прокуратуру и Следственный комитет России. В организации считают ситуацию экстраординарной, так как жалобы кандидатов на местные комиссии поступают с завидной регулярностью.

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Также Памфилова надеется на принятие жестких мер со стороны Горизбиркома города. В частности, глава ЦИК не исключает возможность роспуска виновных должностных лиц с мест в комиссиях. Глава ведомства требует рассмотрения протоколов о выявленных нарушениях.

Известно, что Памфилова организовала днем 24 июля видеоконференцию в Горизбиркомом Петербурга. Руководитель регионального отделения Виктор Миненко отчитался, что направлено семь обращений в прокуратуру и еще пять в следственный комитет. Однако, административного или уголовного преследования виновных на данный момент не ведется. Три протокола в судебных инстанциях не рассмотрены из-за отпуска судьи. памфилова заявила, что такая ситуация "фактически блокирует работу выборов".

На данный момент Горизбирком получил около двух тысяч жалоб. Сотрудникам организации поступает почти по 500 обращений в неделю.

Ранее Piter.tv писал о том, что ЦИК не видит причин для отмены муниципальных выборов в Петербурге.

Фото: ЦИК России