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Глава ЦИК Элла Памфилова пожалуется на избиркомы Петербурга в Верховный суд
Сегодня, 13:42
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lesjasap

Глава ЦИК Элла Памфилова пожалуется на избиркомы Петербурга в Верховный суд

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ЦИК добивается самых жестких мер в отношении избиркомов-нарушителей.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова собирается жаловаться на петербургские избиркомы в Верховный суд, Генеральную прокуратуру и Следственный комитет России.  В организации считают ситуацию экстраординарной, так как жалобы кандидатов на местные комиссии поступают с завидной регулярностью. 

Если правоохранительные органы Санкт-Петербурга игнорируют нарушения закона, мы выведем ситуацию на федеральный уровень

комментирует положение спикер

Также Памфилова надеется на принятие жестких мер со стороны Горизбиркома города. В частности, глава ЦИК не исключает возможность роспуска виновных должностных лиц с мест в комиссиях. Глава ведомства требует рассмотрения протоколов о выявленных нарушениях. 

Известно, что Памфилова организовала днем 24 июля видеоконференцию  в Горизбиркомом Петербурга. Руководитель регионального отделения Виктор Миненко отчитался, что направлено семь обращений в прокуратуру и еще пять в следственный комитет. Однако, административного или уголовного преследования виновных на данный момент не ведется. Три протокола в судебных инстанциях не рассмотрены из-за отпуска судьи. памфилова заявила, что такая ситуация "фактически блокирует работу выборов".

На данный момент Горизбирком получил около двух тысяч жалоб. Сотрудникам организации поступает почти по 500 обращений в неделю. 

Ранее Piter.tv писал о том, что ЦИК не видит причин для отмены муниципальных выборов в Петербурге.

Фото: ЦИК России

Теги: верховный суд, избиркомы, прокуратура, следственный комитет, цик, элла памфилова
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости России,

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