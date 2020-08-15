  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:24
48
matveyvn
Код вставки плеера

Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в своем кабинете

0 0

До записи видеообращения с Тихановской начали говорить два высокопоставленных сотрудника правоохранительных органов.

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина подтвердила, что обращение оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской было записано в её кабинете. На видео Тихановская призывает граждан не протестовать против результатов выборов и не выходить на улицы, соблюдать закон. Об этом пишут РИА Новости.

Это мой диван. Она записывала это обращение без меня.

Лидия Ермошина, глава ЦИК Белоруссии

Она добавила, что до записи видеообращения с Тихановской начали говорить два высокопоставленных сотрудника правоохранительных органов. Ермошина, по её словам, их представила и ушла.

Ранее задержанные в Белоруссии 32 гражданина РФ вернулись домой.

Видео: Telegram / NEXTA live

Теги: выборы президента белоруссии, светлана тихановская, цик белоруссии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии