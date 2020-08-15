Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в своем кабинете

До записи видеообращения с Тихановской начали говорить два высокопоставленных сотрудника правоохранительных органов.

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина подтвердила, что обращение оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской было записано в её кабинете. На видео Тихановская призывает граждан не протестовать против результатов выборов и не выходить на улицы, соблюдать закон. Об этом пишут РИА Новости.

Это мой диван. Она записывала это обращение без меня. Лидия Ермошина, глава ЦИК Белоруссии

Она добавила, что до записи видеообращения с Тихановской начали говорить два высокопоставленных сотрудника правоохранительных органов. Ермошина, по её словам, их представила и ушла.

Ранее задержанные в Белоруссии 32 гражданина РФ вернулись домой.

Видео: Telegram / NEXTA live