Глава Башкирии высказался о беспорядках в Баймаке

Радий Хабиров рассказал о том, что не допустит проявления экстремизма в регионе.

Губернатор Башкирии Радий Хабиров после массовых протестных волнений в городе Баймаке заявил в собственном Telegram-канале о том, что власти региона не позволят "все это переводить в плоскость экстремизма". Российский чиновник заметил, что администрация покажет местному населению истинное лицо организаторов беспорядков. Он заметил, что не собирается терпеть попытки расшатывания и дестабилизации обстановки.

Должен защищать республику, людей от любой попытки раскачать межнациональное согласие – по признаку национальности, языка, веры. Это мои полномочия, мой долг... Вы видите, приговор суд вынес. Это тяжёлый приговор... Радий хабиров, глава региона

Напомним, что массовые беспорядки произошли 15 и 17 января перед зданием Баймакского районного суда. В инстанции накануне огласили приговор местному активисту Фаилю Алчинову. Мужчина назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы из-за статьи по возбуждению ненависти по национальному признаку. Следственные органы доказали, что фигурант уголовного дела на сходке граждан в селе Ишмурзино оскорбил кавказцев и среднеазиатов.

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Фото и видео: Telegram / Радий Хабиров