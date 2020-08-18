Глава Башкирии встретился с защитниками шихана Куштау

Шихан Куштау хотела начать разрабатывать "Башкирская содовая компания".

Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с защитниками шихана Куштау.

По его словам, экологических активистов никто не будет преследовать, им не грозят репрессии.

Напомним, что шихан Куштау хотела начать разрабатывать "Башкирская содовая компания". На защиту важного экологического объекта вышли активисты. Позже на место приехали силовики, начались стычки ОМОНа, ЧОПовцев с протестующими. Глава Башкирии вмешался в ситуацию, заявив, что пока работы на шихане вестись не будут — до того, как все вместе не найдут компромиссный вариант.

Нужно снижать градус накала и сменить риторику с обеих сторон, уважать друг друга. Радий Хабиров, глава Башкирии

Отметим, что после столкновений экоактивистов с силовиками некоторые протестующие были задержаны.

Ранее мы писали, что двое полицейских пострадали при столкновениях в районе Куштау.

Видео: Telegram / @lepragram