Глава Башкирии допустил выкуп разработчика шихана Куштау

После выкупа акций нужно будет решать судьбу предприятия.

Глава Башкирии Радий Хабиров допустил выкуп контрольного пакета акций у разработчика шихана Куштау — "Башкирской содовой компании". Заявление он сделал во время интервью с главредом "Эха Москвы" Алексеем Венедиктовым.

Хабиров считает, что так он сможет решить проблему протеста вокруг разработки соды на шихане. Напомним, местные жители и экоактивисты выступили против.

Нам нужно забирать предприятие, нужно брать контрольный пакет, выкупив определенную долю. Радий Хабиров, глава Башкирии

Он отметил, что после выкупа акций нужно будет решать судьбу предприятия. По мнению Хабирова, власть региона видит ситуацию с другим источником сырья. Он добавил, что "Башкирская содовая компания" приносит государству и Башкирии неплохие прибыли в виде налогов, поэтому нужно спасать и её вместе с шиханом. Он считает, что предприятию поможет модернизация.

Сейчас Башкортостану принадлежит 38,28% акций в БСК.

Ранее глава Башкирии встретился с защитниками шихана Куштау.

Видео: Telegram / @lepragram