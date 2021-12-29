Глава Башкирии Хабиров подтвердил отставку мэра Уфы Сергея Грекова

Он продолжит свою карьеру в Москве.

Мэр Уфы Сергей Греков досрочно покинул свой пост. Об этом в ходе оперативного совещания сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

По его словам, Греков продолжит свою карьеру в Москве.

Усилие, компетенции и тот опыт, который есть у Сергея Николаевича, нам очень нужен будет в Москве, и я предложил Грекову Сергею Николаевичу возглавить полномочное представительство республики Башкортостан в ранге заместителя премьер-министра правительства. Радий Хабиров, глава Башкирии

Исполняющим обязанности мэра Уфы может стать глава администрации Нефтекамска Радмир Мавлиев. Вопрос о его назначении будет рассмотрен сегодня в ходе городского совета.

Напомним, Греков возглавил администрацию Уфы в середине января прошлого года. Он сменил на этой должности Ульфата Мустафина, который умер от последствий COVID-19. Мавлиев стал мэром Нефтекамска в марте 2019 года, в июне 2021 года был переизбран.

Ранее журналиста Андрея Карелина задержали за вывешивание баннера в поддержку школьника из Канска.

Видео: Правительство Республики Башкортостан