Глава Башкирии Хабиров передумал расширять в республике ограничения по COVID-19

Они должны были вступить в силу с 26 июля.

Глава республики Башкирия Радий Хабиров заявил, что ограничительные меры об обязательной вакцинации от COVID-19 для посещения заведений общественного питания и социальных учреждений на территории региона не будут применяться. Об этом было сказано в ходе оперативного совещания с правительством республики.

Ограничения должны были вводиться с 26 июля. По словам главы управления Роспотребнадзора по региону Анны Казак, последние показатели по заболеваемости коронавирусом позволяют отсрочить введение ранее принятых мер.

Тогда такие ограничительные меры не вступают в силу, мы их не будем применять. Но подчёркиваю, если ситуация в пике будет уходить, мы вернёмся к этому вопросу. Радий Хабиров, глава Башкирии

С 26 июля на территории республики должен был вступить в силу указ об ограниченном посещении мест общественного питания, салонов красоты, фитнес-клубов, санаториев, а также студенческих общежитий и ряда других учреждений. Согласно постановлению правительства Башкирии, посещать данные общественные места могут только имеющие сертификат о прохождении курса вакцинации от COVID-19, справку об отрицательном ПЦР-тесте или медицинском отводе от прививки.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что проект создания "санитарного щита" РФ следует продлить до 2030 года.

Видео: Правительство Республики Башкортостан