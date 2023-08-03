Глава "АвтоВАЗа" предложил Путину протестировать новую Lada Iskra

Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов предложил президенту РФ Владимиру Путину протестировать новый бюджетный автомобиль Lada Iskra. Об этом сообщает "РИА Новости".
Соколов выступил на встрече главы государства с руководителями отдельных предприятий обрабатывающей промышленности. По его словам, в ближайшие два года "АвтоВАЗ" запустит четыре новых автомобиля. Он предложил Путину протестировать одну из них. В числе новинок Соколов также назвал электромобиль e-Largus и седан бизнес-класса Lada Aura.
Ранее Путин заявил, что все российские чиновники должны ездить на отечественных авто.
Видео: Telegram / RIA_Kremlinpool
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