Глава "Альянса врачей" покинула квартиру из-за ребенка, несмотря на домашний арест

Ребёнок Васильевой испытывал приступ астмы.

Глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева покинула квартиру из-за ребенка, несмотря на домашний арест. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на её адвоката Дмитрия Джулая.

Ребёнок Васильевой испытывал приступ астмы. Ему вызвали неотложку.

Мы уведомили об этом следователя, он сказал, что таким образом нарушаются условия домашнего ареста. Дмитрий Джулай, адвокат

По его словам, следователь пока не сообщал о своих действиях, однако может выйти в суд с ходатайством о том, чтобы ужесточить меру пресечения. Джулай заявил, что в таком случае защита будет оспаривать данное ходатайство, так как домашний арест Васильевой назначили по месту регистрации, а не по месту жительства, где живут её дети. Адвокат отметил, что защита три раза ходатайствовала о смене места домашнего ареста, однако ответа от следствия до сих пор нет.

Ранее глава "Альянса врачей" сообщила о задержании после обысков.

Видео: Twitter / @borodindoctor