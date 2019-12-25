Михаил Полубояринов высказал экспертное мнение на заседании комитета СФ.

Глава "Аэрофлота" выступил за проверку QR-кодов при посадке в самолет, а не при покупке билетов на рейс. Об этом сообщили журналисты телеканала "360" со ссылкой на выступление Михаила Полубояринова во время заседания профильного комитета Совета Федерации по вопросам экономической политики.

На мой взгляд, нельзя применять QR-код при покупке билета, ты должен иметь возможность купить билет без всяких ограничений. А при посадке, если такие ограничения вводятся - это нормально. Мы с соответствующим программным обеспечением... сумеем проверить наличие QR-кода, срока прививки. Михаил Полубояринов, глава "Аэрофлота"

Напомним, что в ноябре два региона РФ заявили о планах ввести обязательную проверку QR-кодов для авиационного транспорта. С 23 числа это требование - обязательное для исполнения при посадке на рейсы по региону на Камчатке. Чиновники Хабаровска анонсировали аналогичную меру с декабря.

Авиакомпания "Аэрофлот" запустила прямые рейсы из Петербурга в Тобольск.

Фото: Piter.tv

