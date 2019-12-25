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Авиакомпания "Аэрофлот" запустила прямые рейсы из Петербурга в Тобольск
Сегодня, 10:59
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Авиакомпания "Аэрофлот" запустила прямые рейсы из Петербурга в Тобольск

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Рейсы будут доступны для путешественников четыре раза в неделю.

Авиакомпания "Аэрофлот" запустила прямые рейсы из Петербурга в Тобольск. Первый рейс состоялся 3 ноября, сообщили в пресс-службе компании. 

Рейсы будут доступны для путешественников четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям. По средам и воскресеньям вылет из Пулково состоится в 00:30, прилет в аэропорт Ремезов – в 5:45. По пятницам и субботам вылет из Пулково – в 1:05, прилет в Ремезов – в 6:20. 

Напомним, аэропорт Пулково перешел на зимнее расписание полетов. В зимнем расписании включены рейсы более чем по 70 российским направлениям и  насчитывается более 50 международных рейсов.

Фото: Piter.TV

Теги: аэрофлот, пулково, рейсы, тобольск
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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