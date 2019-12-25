Рейсы будут доступны для путешественников четыре раза в неделю.

Авиакомпания "Аэрофлот" запустила прямые рейсы из Петербурга в Тобольск. Первый рейс состоялся 3 ноября, сообщили в пресс-службе компании.

Рейсы будут доступны для путешественников четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям. По средам и воскресеньям вылет из Пулково состоится в 00:30, прилет в аэропорт Ремезов – в 5:45. По пятницам и субботам вылет из Пулково – в 1:05, прилет в Ремезов – в 6:20.

Напомним, аэропорт Пулково перешел на зимнее расписание полетов. В зимнем расписании включены рейсы более чем по 70 российским направлениям и насчитывается более 50 международных рейсов.

Фото: Piter.TV