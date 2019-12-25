Глава "Аэрофлота" рассказал, что летом авиабилеты могут подорожать из-за высокого спроса

Сергей Александровский рассказал о прогнозе на перелеты для пассажиров.

Стоимость авиационных билетов изменится в пределах российской инфляции в 2025 году. В летний период стоимость перелетов для пассажиров может увеличиться из-за высокого спроса на рейсы. Соответствующее заявление в интервью для издания, сказал "Коммерсант" сделал генеральный директор группы "Аэрофлот" Сергей Александровский.

И для нас это тот короткий период, для всех авиакомпаний, когда мы можем что-то заработать и компенсировать убыточные периоды низкого сезона, первого и четвертого квартала. Сергей Александровский, глава "Аэрофлота"

Эксперт добавил, что тарифы на авиабилеты группы выросли приблизительно на семь процентов за первые четыре месяца текущего года года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом. Расходы для компании-оператора растут более опережающими темпами. По результатам за 2024 год и информации по текущей статистике Сергей Александровский также прогнозирует в стране увеличение перевозки пассажиров по программе плоских тарифов на Дальнем Востоке. За прошлый год удалось перевезти 1,4 миллионов пассажиров, в 2025 году ожидается не менее 1,5 миллионов таких клиентов.

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Фото: Piter.tv