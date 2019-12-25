Авиационная отрасль России растёт темпами примерно 9-10%.

Во вторник, 14 июля, стало известно о том, что глава "Аэрофлота" представил Мишустину стратегию группы до 2028 года. Об этом сообщают РИА Новости.

Восстановление российской авиации будет быстрее, чем мировой и европейской. У нас, во-первых, есть опыт. Виталий Савельев, глава "Аэрофлота"

В настоящий момент авиационная отрасль России растёт темпами примерно 9-10%. Савельев отметил, что при этом мировая отрасль растёт порядка 6%, европейская - 4,5%.

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