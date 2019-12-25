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Глава "Аэрофлота" представил Мишустину стратегию группы до 2028 года
Сегодня, 14:12
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Глава "Аэрофлота" представил Мишустину стратегию группы до 2028 года

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Авиационная отрасль России растёт темпами примерно 9-10%.

Во вторник, 14 июля, стало известно о том, что глава "Аэрофлота" представил Мишустину стратегию группы до 2028 года. Об этом сообщают РИА Новости.

Восстановление российской авиации будет быстрее, чем мировой и европейской. У нас, во-первых, есть опыт. 

Виталий Савельев, глава "Аэрофлота" 

В настоящий момент авиационная отрасль России растёт темпами примерно 9-10%. Савельев отметил, что при этом мировая отрасль растёт порядка 6%, европейская - 4,5%.

Ранее мы сообщали о том, что для приезжающих в Крым туристов вернули ограничения.

Фото:pixabay

Теги: аэрофлот, мишустин
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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