Глава Адмиралтейского района может перейти на работу в Федеральном архивном агентстве

Светлана Штукова занимает этот пост с 2014 года.

Стало известно, что глава Адмиралтейского района Светлана Штукова в скором времени может покинуть свой пост. Как сообщила "Фонтанка.ру", новым местом работы чиновницы станет Федеральное архивное агентство.

Официального подтверждения от руководительницы или от городского правительства пока не поступало.

Напомним, что Светлана Штукова с 1998 года работала в администрации Центрального района. В 2004 году она получила должность заместителем главы, а с 2006 по 2010 входила в состав петербургского правительства.

Текущий пост чиновница занимает с конца 2014 года.

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Фото: Baltphoto