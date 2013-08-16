Аслан Бжания также напомнил о проблемах, с которыми сталкиваются российские туристы в республике.

Глава Абхазии заявил, что республика изменит законы для удобства инвесторов из России. Об этом Аслан Бжания рассказал в эфире телеканала РБК. Политик уточнил, что правки будут касаться излишнего администрирования и предоставления преференций.

Стараемся снять лишние барьеры, уйти от ненужного администрирования со стороны государства. Мы будем менять законодательство, чтобы российский инвестор, который будет вкладывать средства в экономику Абхазии, имел те преференции, которые имеет в России. Аслан Бжания, президент Абхазии

Глава государства также оценил проблему очередей на государственной границе с РФ. Он полагает, что решить ее получится только в ближайшие несколько лет. Сейчас туристам приходится часами выстаивать очередь, чтобы попасть на территорию республики. Также препятствием для путешественников является отсутствие прямого морского и воздушного сообщения с Абхазией. Предположительно, стороны смогут запустить рейсы до Сухуми с января 2024 года.

Семь стран призвали РФ отозвать признание Южной Осетии и Абхазии.

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