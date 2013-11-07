Семь стран призвали РФ отозвать признание Южной Осетии и Абхазии

Они потребовали от России "вывести свои войска" с территории республик.

Семь стран составили совместное заявление, в котором призвали Россию отказаться от признания независимости Южной Осетии и Абхазии. Об этом пишет "РИА Новости". Соответствующий документ Совета безопасности Организации объединенных наций приурочен к годовщине событий 2008 года.

Среди государств, подписавшихся под заявлением, числятся Соединенные Штаты, Франция, Великобритания, Эстония, Ирландия, Норвегия и Албания. Они обвинили РФ в действиях, которые якобы нацелены на аннексию территорий республик.

Сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию <…> без промедления вывести свои войска и силы безопасности, а также пересмотреть признание так называемой независимости грузинский территории Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии. из заявления Совбеза ООН

Напомним, в августе 2008 года Вооруженные силы Грузии обстреляли Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Москва встала на защиту граждан региона, многие из которых приняли российское гражданство. Власти РФ приняли решение ввести войска на территорию Южной Осетии. В течение пяти дней россиянам удалось вытеснить грузинских военнослужащих. Позже российские власти признали суверенитет Южной Осетии и Абхазии, однако, в Грузии считают эти республики своими оккупированными территориями.

Ранее пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского опубликовала сообщение о его визите в Батуми, в котором де-факто признал независимость Абхазии.

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