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В Петербурге главы районов будут отчитываться перед ЗакСом
Сегодня, 18:03
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге главы районов будут отчитываться перед ЗакСом

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Документ подготовлен по поручению председателя городского парламента Вячеслава Макарова.

В четверг, 23 апреля стало известно о том, что в Петербурге главы районов будут  отчитываться перед ЗакСом. Соответствующий проект постановления депутаты предварительно рассмотрят на заседании комитета по законодательству

Предполагется, что главы районов будут посещать заседания Заксобрания в рамках "часа исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга". Именно на этих собраниях они будут отчитываться о реализации стратегии социально-экономического развития Петербурга.

Отмечается, что законопроект подготовлен по поручению председателя городского парламента Вячеслава Макарова.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге депутаты поддержали временное освобождение малого бизнеса от аренды.

Фото:Piter.TV

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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