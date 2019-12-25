Документ подготовлен по поручению председателя городского парламента Вячеслава Макарова.

В четверг, 23 апреля стало известно о том, что в Петербурге главы районов будут отчитываться перед ЗакСом. Соответствующий проект постановления депутаты предварительно рассмотрят на заседании комитета по законодательству

Предполагется, что главы районов будут посещать заседания Заксобрания в рамках "часа исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга". Именно на этих собраниях они будут отчитываться о реализации стратегии социально-экономического развития Петербурга.

Отмечается, что законопроект подготовлен по поручению председателя городского парламента Вячеслава Макарова.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге депутаты поддержали временное освобождение малого бизнеса от аренды.

Фото:Piter.TV