Гладков указал на беспрецедентное число фейков по ситуации в Белгородской области

Глава региона оценил провокационную деятельность украинских представителей.

В социальных сетях губернатор росийского региона Вячлеслав Гладков указал на беспрецедентное количество фейков и дезинформации по ситуации в Белгородской области. В Telegram-канале чиновник заметил, что у украинской стороны не получится осуществить свои провокации. Он призвал граждан доверять только официальным и проверенным источникам информации.

Вчера столкнулись с беспрецедентной атакой, такого у нас еще не было. <...> Еще раз убедились — против нас идет настоящая информационная война. Цель — запугать, чтобы паника охватила всю Белгородскую область... Вячеслав Гладков, глава Белгородской области

Напомним, что ранее 23 мая Вячеслав Гладков сообщил о том, что зачистка территории Белгородской области от последствий захода украинской диверсионной группы все еще продолжается. Губернатор региона обратил внимание на тот момент, что из-за проникновения диверсантов пришлось отселить жителей девяти населенных пунктов.

Глава Белгородской области сообщил о продолжении зачистки территории от украинской ДРГ.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков