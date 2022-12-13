Глава Белгородской области сообщил о продолжении зачистки территории от украинской ДРГ

Российское министерство по обороне совместно с силовыми структурами продолжает зачистку территории Грайворонского округа Белгородской области от диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал глава российского региона Вячеслав Гладков. Чиновник пояснил, что местные власти обязательство будут доводить новые сведения по ситуации до граждан, а также пояснят, когда в районе станет безопасно. Известно, что в текущий момент на участке, в который зашли иностранные преступники, есть двое раненых мирных жителей. Пока что российские силовики не смогли добраться до пострадавших.
Продолжается зачистка территории Министерством обороны совместно с силовыми структурами. Но возвращаться пока в свои дома, я сейчас обращаюсь к жителям Грайворонского округа, <...> пока не стоит...
Вячеслав Гладков, глава региона
Глава Белгородской области надеется на то, что до специалисты смогут добраться до пострадавших максимально быстро, а затем - эвакуировать и доставить в лечебное учреждение. Сведений о погибших россиянах нет. Вячеслав Гладков пояснил, что чиновники ждут информации о завершении контртеррористической операции.
Житель Белгородской области подорвался на мине.
Фото и видео: Вконтакте / Вячеслав Гладков
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