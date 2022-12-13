Житель Белгородской области подорвался на мине

Вячеслав Гладков рассказал о тяжелом происшествии в ночь на 20 мая.

Житель российского региона наступил на мину, когда шел на рыбалку в Краснояружском районе. Соответствующее заявление в социальных сетях сделал губернатор Белгородско области Вячеслав Гладков. Чиновник пояснил, что в результате мужчина лишился ноги. Эксперт объяснил гражданам, что пострадавший находился в 300 метрах от государственной границы с Украиной. В настоящее время пациент находится в областной больнице, где ему предоставляется необходимая медицинская помощь. Власти региона призвали население быть осторожными, особенно в том случае, если люди проживают в приграничных населенных пунктах.

Ночью у нас произошло тяжёлое происшествие. В Краснояружском районе человек наступил на мину и потерял ногу. Много раз говорили о том, что необходимо соблюдать в приграничных, прифронтовых районах крайнюю осторожность. Вячеслав Гладков, глава Белгородской области

Напомним, что также подобное происшествие произошло 17 мая в Белгородском районе. Тогда житель села Черемошное наступил на мину "лепесток" во время покоса травы в овраге. Мужчине оторвало правую стопу, ему была проведена операция.

Губернатор Гладков сообщил об уничтожении обнаруженной в Белгороде бомбы.

Фото и видео: Вконтакте / Вячеслав Гладков