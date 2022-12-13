Губернатор Гладков сообщил об уничтожении обнаруженной в Белгороде бомбы

Снаряд был обнаружен саперами вблизи многоэтажек в Белгороде.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении обнаруженной в Белгороде бомбы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Гладков прикрепил видеозапись, на которой показано уничтожение снаряда. Напомним, 20 апреля в Белгороде прогремел мощный взрыв, в результате которого образовалась воронка диаметром около 20 метров. В Минобороны сообщили, что причиной взрыва стал нештатный сход авиационного боеприпаса с самолета Су-34. В результате инцидента пострадали три человека.

Снаряд был обнаружен саперами вблизи многоэтажек. Из опасной зоны эвакуировали более трех тысяч жителей Белгорода. Боеприпас вывезли на полигон и уничтожили.

Ранее мы сообщали, что найденный в Белгороде боеприпас, по экспертной оценке, не взрывоопасен.

Видео: Telegram / Настоящий Гладков